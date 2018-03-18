Явка избирателей в Зауралье превысила 50%

Более половины жителей Курганской области пришли на участки для голосования, передает корреспондент Накануне.RU.

На 15.00 явка составила более 340 тыс. избирателей, сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии Курганской области.

Участки в Курганской области, как и по всей стране, закроются в 20.00 по местному времени.

Как ранее сообщало Накануне.RU, очень высокая явка в Крыму - по словам главы Севастопольского законодательного собрания Екатерины Алтабаевой, на избирательных участках очень много людей.