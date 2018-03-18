Крым впервые выбирает президента России. Явка как на референдум

Крымчане сегодня впервые выбирают президента России. Явка на избирательные участки сопоставима с явкой на референдум о вхождении полуострова в состав России.

По мнению главы Севастопольского законодательного собрания Екатерины Алтабаевой, на избирательных участках очень много людей.

Севизбирком предоставил данные, что на 12.00 18 марта в Севастополе отдали свой голос на выборах президента России около 35% избирателей.

В Крыму, как сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Михаил Малышев, проголосовали 33,81% избирателей.

Это первые выборы президента для Крыма и Севастополя после воссоединения с РФ в 2014 году. В городе находится 182 участка, а правом голоса обладают более 325 тыс. человек, передает портал Известия.