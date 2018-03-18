Глава английского МИД заявил, что Великобритания совместно с Россией хотела бы расследовать отравление Скрипаля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна хотела бы расследовать отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вместе с российской стороной, об этом пишет РИА "Новости".

Великобритания также просит расследовать и обстоятельства смерти замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова.

"Лондон готов предоставить Москве доступ к обоим делам. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь раскрыть причины случившегося", - отметил Джонсон.

Российская сторона незамедлительно отреагировала на заявление главы МИД Великобритании - первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал, что Россия рассчитывает на сотрудничество с Великобританией в расследовании этих дел.