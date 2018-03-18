Ямал лидирует по явке на выборах президента среди регионов "тюменской матрешки"

По состоянию на 15.00 явка избирателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа по-прежнему выше, чем во время президентских выборов 2012 г. Наиболее активны избиратели Ямало-Ненецкого автономного округа, передает корреспондент Накануне.RU.

В Тюменской области проголосовали 61.27% избирателей. В 2012 г. явка составляла 60.01%. Активнее всего избиратели Голышмановского района. Там явка составляет 80.06%. На втором месте Омутинский район - 76.14%. Немного позади Аромашевский район с явкой 74.18%.

В Югре по состоянию на 15.00 явка составляет 54.17%. Активней всего избиратели Нижневартовского района - 74.12%, Белоярского района - 72.77% и Нефтеюганского района - 70.22%. Отметим, что во время прошлых президентских выборов явка составила 45.10%.

Активность избирателей в Ямало-Ненецком автономном округе на 15.00 составляет 259 тыс. 115 человек или 69,93 % от количества избирателей, внесенных в списки на момент открытия избирательных участков. Это самый высокий показатель из трех регионов. В 2012 г. в это время свой выбор сделали 54.17% избирателей.

Наибольшая активность избирателей на Ямале в сельских территориях. Лидеры среди районов – Красноселькупский - 83,49% Тазовский – 83,14% и Приуральский – 77,93%. Среди городского населения самые активные избиратели живут в Муравленко - 75,74%, Новый Уренгой – 69,54 % и Губкинский – 66,10%.