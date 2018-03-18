Пермским студентам авиатехникума выдавали талоны на еду за голосование на президентских выборах

Студентам пермского авиационного техникума, проголосовавшим на выборах президента, выдавали талоны на еду, передает корреспондент Накануне.RU.

Выдача талонов длилась недолго - представитель участковой избирательной комиссии пресекла раздачу талонов. В пресс-службе избирательной комиссии Пермского края сообщили, что на самом избирательном участке никаких талонов не выдавалось, это происходило за пределами участка.

"Представители УИК прогнали, не выясняя, кто организатор. Заниматься дознанием - не их работа", - сообщили в краевом избиркоме.

По данным агентства "Интерфакс-Поволжье" раздачей талонов якобы занимался директор техникума и его заместитель по воспитательной работе.

Напомним, по состоянию на 12.00 явка на выборах президента в Пермском крае составляет 25,13%, что на почти на 10% больше, чем во время президентских выборов 2012 г.