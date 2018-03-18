Глава избиркома обратился в МВД после нападения на журналиста в Махачкале

Председатель избирательной комиссии Дагестана Магомед Дибиров заявил, что обратился в МВД после нападения на журналиста на одном из избирательных участков в Махачкале.

По его словам, поступила информация, что "кого-то ударили на одном из участков в Махачкале", передает РИА Новости.

Присутствовавший на брифинге пострадавший также попросил установить, входил ли ударивший его мужчина в участковую избирательную комиссию.

Ранее в соцсетях распространили видео, на котором наблюдавшего за выборами с камерой корреспондента ударил якобы ответственный за явку избирателей сотрудник.

Ранее в ЦИК сообщили, что часть сообщений о нарушениях на выборах президента РФ не подтвердилась.