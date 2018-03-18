Сергей Носов: От сегодняшнего дня зависит вектор развития страны на 20-25 лет

Явка на выборах президента РФ в Нижнем Тагиле, который в прессе нередко называют "Путинградом", сегодня выше, чем в 2012 году, и выше показателей "столичного" Екатеринбурга. Глава города Сергей Носов с утра пришел на избирательный участок, расположенный в горно-металлургическом колледже, в хорошем настроении.

"Выборы - серьезное, ответственное дело, подчеркнул он, - с одной стороны, это праздник, с другой - мы должны понимать, что принимаем решение, которое определит наше развитие, векторы и скорость движения на ближайшие, как минимум, шесть лет, а если заглянуть еще дальше, то от от них зависит развитие страны на 20-25 лет".

Среди особенностей "Путинграда", голосующего сегодня на выборах президента, мэр назвал "запрос жителей на серьезные изменения".

После похода на участок Сергей Носов дал интервью Накануне.RU, в котором ответил на вопросы по поводу развития страны в целом и Нижнего Тагила в частности после 18 марта.

Вопрос: Сергей Константинович, сегодня важный день для всей России, какое у Вас настроение?

Сергей Носов: Нормальное, рабочее. Мы должны понимать, что сегодня мы выбираем руководителя страны, который будет управлять государством в ближайшие шесть лет. И от того, как эффективно, плодотворно пройдет этот период, я думаю, зависит динамика страны как минимум до середины 21 века. Поэтому день важный, и голосовать мы должны не только сердцем, но и умом.

Вопрос: Вы уже были на избирательном участке, проголосовали, посмотрели на лица людей, эмоционально восприняли происходящее...

Сергей Носов: Люди на участки идут, сосредоточившись, мне показалось, что для них это не праздник с весельем, балалайкой и гармошкой, нет. Люди понимают именно значимость этого события для страны, для каждого гражданина РФ. И для Тагила и его жителей также.

Вопрос: Нижний Тагил всегда отличался высокой явкой. С чем вы это связываете, это менталитет тагильчан?

Сергей Носов: Не секрет, что жители нашего города всегда ответственно подходят к выборам, и неслучайно Тагил считают "государствообразующим" городом. Я надеюсь, что такая оценка, такое мнение о городе у всех и останется.

Вопрос: Мы пообщались с тагильчанами на избирательных участках, многие говорят, что последние пять лет для города стали переломными, люди почувствовали позитив. С чем это связано?

Сергей Носов: Корни этого уходят, наверное, не на пять лет назад, а на шесть, когда Нижний Тагил очень активно и твердо напомнил о себе на всем пространстве РФ, когда выступил как гарант стабильности тех позитивных изменений, которые начали происходить в стране. Выполнив важную государственную миссию шесть лет назад, город дальше двигался вперед, активно развивался и, самое главное, произошло позитивное изменение в оценке действий власти происходящего. Оптимизма и уверенности добавилось.

Вопрос: Сегодня еще было рейтинговое голосование по проектам благоустройства территорий города. Почему для выбора горожанам предложили только три территории?

Сергей Носов: Все-так не три. Мы выполнили установку министерства ЖКХ РФ по трем общественным территориям, но хочу отметить: каждый двор в Нижнем Тагиле, предложения по его планировке были вынесены на рейтинговое голосование. Наверное, мы такие единственные в Свердловской области, насколько я знаю, за всю Россию не скажу. На мой взгляд, рейтинговое голосование по дворам очень важно. Во-первых, люди должны высказаться по компановке, по планировке двора, если хотите, согласовать все вопросы между собой, определить сами, где должна быть детская площадка, где спортивная, каких размеров, видов, где надо организовать стоянки для автомобилей, контейнеры ля мусора, как расположить освещение и так далее. Также мы будем принимать решение на основе того, как активно люди обсуждают эти вопросы, насколько важны для того или иного двора изменения, связанные с реконструкцией территории. Именно активность жителей определит очередность наших действий по каждой дворовой территории. Это тоже справедливо.

Вопрос: Помимо дворов, у города есть еще много проблем, которые предстоит решить после выборов: экология, о чем говорил президент в своем послании Федеральному собранию, обеспечение чистой водой?

Сергей Носов: Сделаны серьезные заделы по очень крупным проектам, которые определят развитие Тагила до середины этого века или до конца. Один из них - это строительство станций водоподготовки, их в Тагиле не было никогда. Состояние водоемов таково, что нужно срочно принимать меры. Об этом задумывались еще при советской власти, но, судя по всему, время пришло. То, что президент в своем послании Федеральному собранию обратил на это внимание, говорит о том, что он видит и знает о проблеме, актуальной для нашего города, но она характерна и для других муниципалитетов страны.

Мы уже подготовили проект инвестиционного соглашения, в соответствии с законом о концессиях разместили его на государственном сайте закупок, и надеюсь, в конце апреля уже подпишем соответствующие документы. Крупный проект, технологический, технический и финансовый иностранный инвестор определен - "Будапештский водоканал". Планируем через месяц приступить к активной работе по строительству. Также начали крупный инфраструктурный проект для решения транспортной проблемы города, уже заключен контракт, идет проектирование моста через Тагильский пруд. А вообще это комплекс путепроводов, позволяющий соединить два района города между собой, что серьезно улучшит транспортную обстановку в городе в дальнейшем, создаст перспективу его развития.

Вопрос: Какова ситуация на градообразующих предприятиях города?

Сергей Носов: Нормальная, 2017 год закончили, особенно на НТМК, великолепно, что позволило в соответствии с трехсторонним соглашением по строительству моста "Евраз" перечислить дополнительно налогов столько, что уже на половину моста хватает. Поэтому дай бог такой работы в дальнейшем. УВЗ также работает стабильно, реализуются планы развития на Уралхимпласте, стабильно все в Уральском институте испытания металлов. И на другихх предприятиях, если смотреть по мониторингу выплаты заработной платы, на данный момент все нормально. Главное не только сохранить уровень, но и двигаться вперед. Нас порадовало то, что часть моногородов уже получили статус территорий опережающего экономического развития, знаю, что мы стоим следующими в очереди, все документы в Минэкономразвития РФ имеются. Надеюсь, в течение второго квартала решение по Нижнему Тагилу будет. Это даст определенные преференции прежде всего для развития малого и среднего бизнеса.

Вопрос: Модное понятие "цифровая экономика" - промышленников Нижнего Тагила оно затронуло?

Сергей Носов: Они давно в цифровой экономике. Я беседовал с техническими специалистами одной из крупных телекоммуникационных компаний, а сегодня это современные ай-ти технологии в сфере связи. Когда рассказал, что было сделано на НТМК 15 лет назад, как это работало и, уверен, работает сейчас, у собеседника вырвалось "так это же и есть цифровая экономика!" Так надо двигаться не только комбинату, но и другим предприятиям.

Вопрос: Если говорить о высоких технологиях, то в вашем городе даже есть свои "Тагилкоины"?

Сергей Носов: Сейчас прошла информация, что "майнить" стало невыгодно. Меня спрашивали, и я предупреждал: это может быть профанация и отъем денег у особо доверчивых людей.

Вопрос: Что пожелаете тагильчанам сегодня, в этот знаменательный день выборов?

Сергей Носов: Конечно, здоровья, веры в себя и такой же гражданской, государственной позиции, которую они и город демонстрировали в прошлом и которая, уверен, останется с нами и дальше. Это залог успеха города на долгие годы вперед.

Вопрос: Последний вопрос, который не могу не задать. Как относитесь к тому, что Вас "сосватали" в губернаторы Челябинской области?

Сергей Носов: Куда только не сватали, слава Богу, только не в сельскохозяйственные регионы, потому что я в "прошлой жизни" промышленник... С одной стороны, это говорит о том, что моя работа здесь, в Нижнем Тагиле оценивается положительно и привлекает внимание. С другой - является поводом для слухов на фоне опять же слухов о заменах и Правительстве РФ и в губернаторском корпусе.

Говорят, что без такой информации СМИ невозможно привлечь читателя, а это для вас рейтинги, реклама: как говорится, бизнес - ничего личного. Запретить, противостоять этому мы не можем. Хотя такие слухи будоражат жителей Нижнего Тагила, думаю, они к этому уже привыкли.

Хочу еще раз подчеркнуть: место в строю для работы на страну определяет президент, утверждает народ, избиратели. Поэтому не надо торопиться, не надо кому-то, в том числе СМИ, решать за президента, за народ. Есть кому принимать решения.