Нижегородец прилетел голосовать на дельтаплане

Один из жителей деревни Елизарьево Дивеевского района Нижегородской области прилетел на избирательный участок на дельтаплане.

"Из Дивеево вылетел, в поселке Сельхозтехника Арзамасского района приземлился и отправился голосовать", - рассказали в Ситуационном центре областной Общественной палаты.

По данным РИА Новости, дельтапланерист Александр Вихорев предварительно написал заявление с просьбой включить его в список избирателей не по месту официальной регистрации.

Местные СМИ сообщают, что мужчина живет в отдаленной деревне, и вместо того чтобы выбрать удобный участок для голосования, он добрался до Арзамасского района по воздуху.