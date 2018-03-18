В ЦИК пошутили о "стопроцентной явке" на выборах в космосе

После голосования космонавт вышел на связь с Центризбиркомом.

Российский космонавт Антон Шкаплеров, который сейчас находится на борту МКС, проголосовал на выборах президента, сообщает телеграм-канал ЦИК РФ.

Шкаплеров отметил, что считает сегодняшний день двойным праздником, так как "сегодня четвертая годовщина, когда мой родной Крым, родной Севастополь вошли в состав России".



Космонавт также рассказал, как смотрится Россия из космоса в день выборов. По его словам, страна "смотрится также прекрасно, как и всегда", на нее "приятно смотреть и днем, и ночью, в любую погоду".

"Явка на борту МКС составила 100%", - пошутили в ЦИК.