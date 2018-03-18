"В Тюмени нет школы №87": в ЦИКе рассказали о фейковых нарушениях

Часть сообщений о нарушениях на выборах президента РФ не подтвердилась, рассказали председатель и зампредседателя ЦИК Элла Памфилова и Николай Булаев. В частности, они опровергли информацию о давлении на учеников несуществующей в Тюмени школы №87, передает корреспондент Накануне.RU.

"Часть [сообщений о нарушениях] была откровенно сфабрикована – в Тюмени нет школы №87, где якобы детей обязали докладывать о голосовании родителей", - сообщил телеграм-канал ЦИК РФ.

По части сообщений проводятся проверки с участием правоохранительных органов.

"Мы будем реагировать сразу, чтобы все возможные проблемы были решены в ходе голосования", – сказал Николай Булаев.

Напомним, сообщение о нарушении в несуществующей тюменской школе №87 подал местный житель: он хотел проверить, как работает движение в защиту прав избирателей "Голос". Студент оставил на сайте четыре жалобы о выдуманных нарушениях и спустя некоторое время обнаружил их на "карте нарушений". Молодой человек сделал вывод, что "Голос" - не более чем "конвейер фейков".