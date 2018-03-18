Российских дипломатов отказались пустить к Скрипалю

Великобритания отказалась предоставлять российским дипломатам доступ к бывшему разведчику Сергею Скрипалю, отравленному в Солсбери.

"Мы запросили консульский доступ к Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина", - сообщили "Интерфаксу" в российском посольстве в Лондоне.

Ранее сообщалось, что британская полиция опубликовала фотографию автомобиля бывшего полковника российской разведки. Правоохранители призвали откликнуться тех граждан, которые видели машину бывшего полковника российской разведки 4 марта на улицах Солсбери.

Как ранее сообщало Накануне.RU, по результатам расследования стало известно, что пострадавшие были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Москва запросила у Лондона образцы примененного вещества, однако России в этом было отказано.