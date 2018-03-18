33, 40, 45! Избиратели "тюменской матрешки" голосуют активнее обычного

Сегодня избиратели Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа демонстрируют явку выше, чем во время президентских выборов 2012 г., передает корреспондент Накануне.RU.

К полудню в Тюменской области проголосовали 40,9% избирателей, в 2012 г. явка была чуть ниже – 36,6%. Из желающих принять участие в выборах президента в избирательных участках выстраиваются очереди.

"Люди даже предлагают перейти на онлайн-голосование", - рассказывал председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

Тюмень

В Югре к 12.00 проголосовали 33,14% избирателей. Для сравнения, на выборах президента в 2012 г. к этому часу проголосовали 22,26%.

"Явка бьет все рекорды, - отметил председатель избиркома Югры Денис Корнеев. - Нам приходится даже задействовать дополнительные резервы в участковых комиссиях для того чтобы ускорить выдачу бюллетеней и избежать очередей в помещениях для голосования. Избиратели Югры услышали призыв о необходимости голосования".

Югра

Самая высокая явка в "тюменской матрешке" – на Ямале. К 12.00 на избирательных участках автономного округа проголосовали 44,67% избирателей, внесенных в списки на момент открытия избирательных участков. В 2012 г. явка на 12.00 была 39,70%.

Ямал