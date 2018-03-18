Памфилова сообщила о ночной кибератаке на сайт ЦИК

Сайт ЦИК России в день выборов президента подвергся хакерской атаке из 15 стран. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Пик атаки пришелся на 02:20 по московскому времени, уточнила она.

"18 марта у нас с двух до пяти часов ночи была отражена компьютерная атака на сайт, типа "отказ на обслуживание". Источники атаки были расположены в 15 странах", - цитирует Памфилову ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязи в последние дни перед выборами президента РФ зафиксировало увеличение хакерской активности и кибератак на российские сайты.