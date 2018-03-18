МИД РФ: Киев беззастенчиво и беззаконно помешал россиянам на Украине голосовать

В Москве считают незаконными действия украинских властей, заблокировавших доступ граждан РФ в российские загранучреждения на Украине для голосования в день выборов президента.

"Киевские власти задолго до 18 марта начали запугивать российских граждан, запуская информацию о погромах и провокациях на избирательных участках в российских загранучреждениях", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "когда стало очевидно, что граждан России запугать не получается, и россияне, несмотря ни на что, все равно придут и проголосуют, киевский режим пошел на беспрецедентные меры - объявил о физическом недопуске граждан России в день голосования на избирательные участки".

"Граждане России, которые намеревались проголосовать на Украине, своими глазами видят, что там происходит. Поэтому их выбор был бы очевиден", - пояснила официальный представитель МИД РФ.

"Такой результат волеизъявления киевскую власть устроить никак не мог. Именно поэтому режим, совершенно беззастенчиво и беззаконно, воспрепятствовал участию российских граждан в голосовании", - подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что полиция не пустила к зданиям посольств и консульств России на Украине в Киеве, Львове и Одессе желающих проголосовать на выборах президента РФ. Украинские правоохранители разрешили пройти в дипучреждения только сотрудникам.

В Киеве полиция заблокировала вход в российское посольство. Вход огорожен металлическим забором, вокруг которого в оцеплении дежурят бойцы нацгвардии. Стоит отметить, что акции протеста под консульствами России устроили и националистические организации.

16 марта МВД Украины заявило, что силовики 18 марта не пустят россиян в дипломатические представительства для голосования на выборах.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее Киев призвал мир не допустить выборов президента России в Крыму, а украинский президент Петр Порошенко пообещал ввести санкции против россиян, причастных к проведению выборов в Крыму.