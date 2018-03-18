"Желаю всем сделать правильный выбор": губернатор Ямала принял участие в голосовании

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин принял участие в выборах президента РФ. Глава региона пришел на избирательный участок вместе с супругой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

"У нас традиция семейная – мы всегда приходим вместе, голосуем на избирательном участке. Какой бы ни была погода на Ямале, она не повлияет на выборы – мы в таких арктических условиях живём всегда, а день сегодня – особый, событие – знаковое для России и для Ямала. Людей будет много. Желаю всем сделать правильный выбор, не ошибиться в будущем развитии", - прокомментировал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.

Сегодня же в центре детского творчества "Надежда" в Салехарде глава арктического региона принял участие в финальном отборе проектов благоустройства окружной столицы, подготовленных к реализации в сезон весна-лето 2018 г., и поддержал окружной фотоконкурс "Лица Ямала".

Отметим, что по информации избирательной комиссии ЯНАО, явка на 12.00 составила 44,67%.