Москва и Петербург "бойкотируют" выборы президента

Лидерами среди регионов с самой высокой явкой на 10.00 на выборах президента являются Кабардино-Балкарская Республика (25.74%), Ненецкий автономный округ (22.76%), Чувашская Республика (18.18%), сообщает телеграм-канал проекта "Давыдов.Индекс".

Также в первой десятке Чеченская республика (17.04%), обычно занимающая первые места в подобных рейтингах. За ней следуют Карачаево-Черкесския -16.36%, Калмыкия - 16.30%, Татарстан - 15.98%, Мордовия - 14.95%,

Севастополь -14.00%. Замыкает десятку списка Северная Осетия с 13.29%. Немного отстает от кавказской республики Крым (13.08%).

В аутсайдерах на 10 часов утра по явке - Москва (5.98%), Тверская область (5.74%) и Санкт-Петербург (4.66%).

Стоит отметить, что в Москве явка, тем не менее, выше, чем в 2012 году - тогда на 10.00 в столице она составляла 3,73%.

Напомним, на прошлых выборах главы государства в 2012 году проголосовало 71 701 665 человек, явка по стране составила 65,3%. Самой высокой отличилась Чеченская республика (почти 100%), а самой низкой - Владимирская область (53,07%).