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портреты ;  | комментариев: 3
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Жители Нижнего Тагила негативно восприняли призывы бойкотировать выборы президента
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выборы президента-2018, голосование (2018) | Фото: Накануне.RU

Призывы оппозиции бойкотировать выборы президента России для жителей Нижнего Тагила оказались напрасными. Так считает тагильчанин, председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по социальной политике Вячеслав Погудин.

"Убежден, что у всех жителей России сегодня приподнятое, праздничное настроение, поскольку событие очень важное для страны, для каждой семьи. По моим ощущениям, активность участия в выборах сегодня будет достаточно высокая, ведь все понимают, что это рубежные, серьезные выборы для всех нас, с ними связаны надежды на будущее, на то, как они воплотятся в жизнь, на то, как дальше будет развиваться государство", - рассказал он Накануне.RU.

председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по социальной политике Вячеслав Погудин(2018)|Фото: Накануне.RU

По мнению Погудина, все усилия оппозиции, направленные на бойкот выборов президента РФ, оказались напрасными.

выборы президента-2018, голосование(2018)|Фото: Накануне.RU

"Люди прекрасно понимают полноту ответственности и, на мой взгляд, призывы некоторых сил бойкотировать процесс, ни к чему не привели, даже наоборот, граждане увидели в таких воззваниях угрозу российской государственности", - уверен парламентарий.

Погудин также отметил высокий уровень организации выборного процесса, оснащенность избирательных участков.

"Кроме того, широкое присутствие общественности, наблюдателей, в том числе иностранных (в Нижнем Тагиле сегодня с утра работали наблюдатели из Казахстана и Германии, - прим. Накануне.RU) говорит об их "прозрачности" и легитимности", - добавил Вячеслав Погудин.

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14:45 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.03.2018 12:18 Мск
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Ранее 18.03.2018 12:03 Мск
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Жители Нижнего Тагила негативно восприняли призывы бойкотировать выборы президента
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