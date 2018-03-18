Жители Нижнего Тагила негативно восприняли призывы бойкотировать выборы президента

Призывы оппозиции бойкотировать выборы президента России для жителей Нижнего Тагила оказались напрасными. Так считает тагильчанин, председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по социальной политике Вячеслав Погудин.

"Убежден, что у всех жителей России сегодня приподнятое, праздничное настроение, поскольку событие очень важное для страны, для каждой семьи. По моим ощущениям, активность участия в выборах сегодня будет достаточно высокая, ведь все понимают, что это рубежные, серьезные выборы для всех нас, с ними связаны надежды на будущее, на то, как они воплотятся в жизнь, на то, как дальше будет развиваться государство", - рассказал он Накануне.RU.

По мнению Погудина, все усилия оппозиции, направленные на бойкот выборов президента РФ, оказались напрасными.

"Люди прекрасно понимают полноту ответственности и, на мой взгляд, призывы некоторых сил бойкотировать процесс, ни к чему не привели, даже наоборот, граждане увидели в таких воззваниях угрозу российской государственности", - уверен парламентарий.

Погудин также отметил высокий уровень организации выборного процесса, оснащенность избирательных участков.

"Кроме того, широкое присутствие общественности, наблюдателей, в том числе иностранных (в Нижнем Тагиле сегодня с утра работали наблюдатели из Казахстана и Германии, - прим. Накануне.RU) говорит об их "прозрачности" и легитимности", - добавил Вячеслав Погудин.