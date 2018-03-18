В Прикамье явка на 12.00 на 10% превысила показатель выборов-2012

По состоянию на 12.00 явка на выборах президента в Пермском крае составляет 25,13%, что на почти на 10% больше, чем во время президентских выборов 2012 г. Тогда явка в 12.00 часов была 15,26%. Выборы проходят в штатном режиме, сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии Пермского края.

Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, в регионе действительно многое было сделано для соблюдения прав граждан и их информирования.

"По данным социологического исследования, проведенного накануне для выборов, краевой избирательной комиссией 99% избирателей знают о выборах. Это говорит о том, что в крае были созданы все условия по информированию жителей. Мы рассчитываем, что положительная динамика сохранится до конца дня", - сообщил глава региона журналистам.

Кроме того, губернатор рассказал, что избирательный процесс находится под контролем, силовые структуры работают в усиленном режиме.

В администрации губернатора отметили, что безопасность порядка 2 млн избирателей в Прикамье обеспечивает около 5,5 тыс. сотрудников правопорядка.

Сегодня в Перми участие в выборе президента России принял российский пианист-виртуоз Денис Мацуев, который как раз в эти дни в Перми проводит традиционный Международный фестиваль.

"Несколько последних выборов я нахожусь вдали от дома. В предыдущие президентские выборы я голосовал в российском посольстве в Шанхае. Сегодня это происходит в Перми, во время Международного фестиваля. Я всегда говорил, что Пермь для меня очень родное место, здесь я был больше 30 раз, у нас большая любовь с этим городом и с пермской публикой. Поэтому голосовать сегодня здесь – для меня это знак", - рассказал Денис Мацуев.

Отметим, в день выборов в Пермском крае работают иностранные наблюдатели из Аргентины, Монголии и Сербии. По их оценкам, выборы в Прикамье проходят открыто и честно, соблюдаются все права избирателей.