Семья бывшего офицера ФРГ попросила убежища в России

Семья Бергфельд из Германии обратилась в консульский отдел посольства России в Латвии с вопросом о возможности предоставления убежища в России.

Эту информацию подтвердили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии. Там отметили, что членам семьи были даны все необходимые разъяснения по данному вопросу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-офицер бундесвера Маркус Бергфельд и его жена Соня попросили у России политического убежища для себя и своих детей.

Бывший военный утверждает, что он и его близкие подвергались травле в Германии. Он опасается, что в случае возвращения в ФРГ его семье грозит опасность.