Тагильчане охотно идут на выборы: административный ресурс не нужен

В Нижнем Тагиле избиратели активно идут на участки голосования. По словам руководителя администрации города Андрея Ленды, горожане делают свой выбор осознанно, при этом административный ресурс для мобилизации населения применять не ни к чему.

"Пока рано давать оценочные суждения, но, проехав по избирательным участкам, мы видим, что народ идет на выборы охотно. В целом город готов к голосованию на 100%, глава (Сергей Носов) лично заранее объехал абсолютно все участки, проверил, созданы ли условия для работы комиссий, как решены вопросы охраны общественного порядка, безопасности, электроснабжения, обеспечения оборудованием, видеокамерами и так далее", - рассказал он Накануне.RU.

Отвечая на вопрос по поводу повышения явки с применением "административного ресурса" Ленда заявил, что для тагильчан эта тема не актуальна - люди сами, без воздействия "извне", идут на избирательные участки.

"Нижний Тагил - город с уникальными людьми, занимающими активную жизненную позицию. У нас никогда не было задачи "работать на явку" в какой-то короткий промежуток времени. Мы на протяжении всей своей деятельности делаем все, чтобы народ видел реальные результаты работы власти, и люди это ценят. Надеюсь, что сознательность граждан, которая всегда была свойственна тагильчанам, проявится и сегодня", - добавил он.

Напомним, ранее свой голос на президентских выборах отдал глава города Сергей Носов.