"Призываем всех пермяков прийти и сделать выбор": губернатор Пермского края принял участие в голосовании

Губернатор Пермского края Максим Решетников принял участие в выборах президента РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы с женой проголосовали. Вместе с нами проголосовал пианист Денис Мацуев", - написал в своем "Инстаграме" губернатор.

Глава региона высоко оценил новый порядок проведения выборов, который заметно упрощает процесс голосования вне места прописки. По словам Решетникова, многие пермяки им воспользовались.

"Важно, что в этом году запущен новый порядок голосования – вне места прописки. Действительно, он оказался очень удобным. У нас в крае было подано более 120 тыс. заявлений на голосование вне места прописки. Это очень хорошо. Все возможности для людей, чтобы они могли прийти проголосовать, созданы, мы призываем всех пермяков прийти и сделать выбор. Настроение праздничное, с погодой все в порядке. Стоит потратить 15 минут, чтобы обеспечить спокойное развитие страны, края, городов на ближайшие шесть лет", - сообщил Максим Решетников журналистам.

Отметим, что явка на 10.00 в Пермском крае составила 8,54%, для сравнения, на предыдущих президентских выборах в 2012 г. этот показать был ниже в два раза – 4,07%.

Губернатор предположил, что такая динамика может быть связана с эффективным информированием граждан.

"Мы в этом году приложили максимум сил для того, чтобы проинформировать избирателей. Основная задача – чтобы люди пришли на выборы. Социологический опрос показал, что 99% жителей края знают о выборах, знают, где голосовать. Все условия для реализации прав граждан были созданы и мы видим, что жители края этим пользуются. Я рассчитываю, что такая динамика сохранится у нас до конца дня", - добавил глава региона.

Добавим, что международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Пермском крае.