Нижний Тагил голосует на выборах президента опережающими темпами

Явка на выборах президента России в городе Нижний Тагил на 10.00 составила 8,61%, на 12.00 - 25,74%. Для сравнения: в 2012 году этот показатель составил 5,74% и 20,92 соответственно, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов пришел на избирательный участок, расположенный в Горно-металлургическом колледже, в хорошем настроении.

"Выборы - серьезное, ответственное дело. С одной стороны, это праздник, с другой - мы должны понимать, что принимаем решение, которое определит наше развитие, векторы и скорость движения на ближайшие, как минимум, шесть лет, а если заглянуть еще дальше, то от них зависит развитие страны на 20-25 лет", - отметил мэр.

Среди особенностей "Путинграда", голосующего сегодня на выборах президента, он назвал "запрос жителей на серьезные изменения".

На своем избирательном участке Носов также принял участие в рейтинговом голосовании по трем предложенным проектам благоустройства города. Один из них мэрии предстоит реализовать уже в этом году.

По словам члена участковой избирательной комиссии Елены Феофановой, избиратели идут довольно активно, первые появились за несколько минут до открытия участка, у всех, по ее словам, "сосредоточенные лица", а голосовать на этот раз проще, поскольку бюллетень, в отличие, например, от выборов 10 сентября прошлого года, когда тагильчане выбирали мэра, депутатов местной думы и губернатора, всего лишь один.

"Вопросов о технологии голосования практически не задают. Избиратели у нас "подкованные". Техника также работает исправно, никаких сбоев думаю, не будет", - сообщила она Накануне.RU.

Напомним, на пост президента России претендуют восемь человек: самовыдвиженец президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский. Выборы президента России пройдут во всех 85 регионах страны.