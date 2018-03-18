Выборы президента России: Памфилова сообщила о рекордной явке

Явка избирателей на выборах президента по состоянию на 10.00 по московскому времени составила 16,55%, глава ЦИК Элла Памфилова.

"На 10:00 в 2000 году явка составила 6,36%, в 2004 - 8,01%, 2008 - 8,94%, 2012 - 6,53%, 2018 - 16,55%", - цитирует ее "Интерфакс".

Напомним, на прошлых выборах главы государства в 2012 году проголосовало 71 701 665 человек, явка по стране составила 65,3%. Самой высокой отличилась Чеченская республика (почти 100 процентов), а самой низкой Владимирская область (чуть больше половины населения). Динамика явки была зафиксирована 15,3% на 10.00 (по московскому времени), 30,1% на 13.00, 47,6% на 15.00 и 56,3% на 18.00.