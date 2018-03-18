Тюменская область показала рекордную явку по состоянию на 12.00

Тюменский региональный избирком обновил данные по явке по состоянию на 12.00. Так, по официальной информации, всего в области проголосовало уже 40,93% избирателей, передает корреспондент Накануне.RU.

Это фактически рекордный показатель на данный момент для страны: выше показатель на это время был пока что зафиксирован в Тыве (47,6%) и на Ямале (47,29%).

Отметим, что корреспонденты Накануне.RU отмечают небывалый ажиотаж и очереди на избирательных участках.

Также напомним, что в городе в течении дня проходят концерты и викторины с ценными призами.