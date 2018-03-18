"Выборы проходят законно и демократично": международные наблюдатели оценили ход голосования в Перми

Международные наблюдатели из Монголии и Сербии высоко оценили ход голосования в Пермском крае. По их словам, президентские выборы проходят законно, демократично и открыто, а также легко и непринужденно, передает корреспондент Накануне.RU.

Международный наблюдатель из Монголии Нинь Демберел следит за голосованием в России впервые, но он бывал в США на выборах президента в 2016 г. и на парламентских выборах в других странах.

"Российские выборы идут очень открыто и честно. Здесь нет никаких ограничений и препятствий для избирателей. По-моему выборы идут легко, непринужденно, радостно", - рассказал Нинь Демберел журналистам.

По его словам, между президентскими выборами в России и США нет принципиальных отличий, однако "там были небольшие препятствия, и доступ был организован не так свободно как здесь".

Выборы проходят законно и демократично, отметил международный эксперт из Сербии Милош Джурин.

"Я много изучал выборы в мире и особенно выборы в России. Я побывал во многих странах для сравнения процесса выборов. Сегодня это уже третье место, которое мы посетили, будет еще несколько. Мы уже побывали в избирательном пункте в больнице, а также посетили избирательные участки, где голосуют инвалиды. Я думаю, что выборы проходят законно и демократично: люди приходят, регистрируются, подтверждают личность, выбирают своего кандидата и отпускают свои бюллетени", - рассказал Милош Джурин.

Отметим, что явка на 10.00 в Пермском крае составила 8,54%, для сравнения, на предыдущих президентских выборах в 2012 г. этот показать был ниже в два раза – 4,07%.