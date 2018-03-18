"Выборы проходят законно и демократично": международные наблюдатели оценили ход голосования в Перми

в этот день
18.03.18
12:56
В Екб.14:56
Россия не будет подписывать договор о запрете ядерного оружия
"Взбесившийся" подъемник в Гудаури покалечил людей. ВИДЕО
Из пушки по Воробьеву: приведут ли экопротесты к смене губернатора Подмосковья?
Главное
Памфилова сообщила о рекордной явке

Тема дня
Повышение пенсионного возраста – задача власти на шестилетку? Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних заявлений представителей кабинета министров. Но если такую задачу российская власть ставит перед собой на ближайший президентский срок, то большим разочарованием окажется, что никакие проблемы этим не решить. Об этом в интервью Накануне.RU рассказал социолог Борис Кагарлицкий.
16.03.2018
общество  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 14


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
портреты ;  | комментариев: 3
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Минобороны наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы на параде в Волгограде
США ввели новые санкции в отношении россиян
В Кургане горел супермаркет "Метрополис"
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
"Не могу поступаться принципами!" 30 лет смелой попытке предотвратить распад СССР
"А зачем вам Ельцин-центр?": комик Руслан Белый пошутил про Екатеринбург
Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей
Минобороны показало запуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
Голосование
Следите ли Вы за дебатами кандидатов в президенты РФ?

Да, они очень интересны и содержательны

Да, но мимоходом, большого интереса не вызывают

Следил бы, если бы они шли в более удобное время

Следил бы, если бы в них участвовал Путин

Не слежу и не собирался - это постановочный балаган

Не слежу и не собирался - я против всех на этих выборах


Результаты 696

"Выборы проходят законно и демократично": международные наблюдатели оценили ход голосования в Перми
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

международные наблюдатели, выборы-2018, Пермь (2018) | Фото: www.permkrai.ru

Международные наблюдатели из Монголии и Сербии высоко оценили ход голосования в Пермском крае. По их словам, президентские выборы проходят законно, демократично и открыто, а также легко и непринужденно, передает корреспондент Накануне.RU.

Международный наблюдатель из Монголии Нинь Демберел следит за голосованием в России впервые, но он бывал в США на выборах президента в 2016 г. и на парламентских выборах в других странах.

"Российские выборы идут очень открыто и честно. Здесь нет никаких ограничений и препятствий для избирателей. По-моему выборы идут легко, непринужденно, радостно", - рассказал Нинь Демберел журналистам.

По его словам, между президентскими выборами в России и США нет принципиальных отличий, однако "там были небольшие препятствия, и доступ был организован не так свободно как здесь".

международные наблюдатели, выборы-2018, Пермь(2018)|Фото: www.permkrai.ru

Выборы проходят законно и демократично, отметил международный эксперт из Сербии Милош Джурин.

"Я много изучал выборы в мире и особенно выборы в России. Я побывал во многих странах для сравнения процесса выборов. Сегодня это уже третье место, которое мы посетили, будет еще несколько. Мы уже побывали в избирательном пункте в больнице, а также посетили избирательные участки, где голосуют инвалиды. Я думаю, что выборы проходят законно и демократично: люди приходят, регистрируются, подтверждают личность, выбирают своего кандидата и отпускают свои бюллетени", - рассказал Милош Джурин.

международные наблюдатели, выборы-2018, Пермь(2018)|Фото: администрация губернатора Пермского края

Отметим, что явка на 10.00 в Пермском крае составила 8,54%, для сравнения, на предыдущих президентских выборах в 2012 г. этот показать был ниже в два раза – 4,07%.

Другие новости по темам: пермский край, выборы-2018, международные наблюдатели
18.03.2018 11:39 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
13:39 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

"Выборы проходят законно и демократично": международные наблюдатели оценили ход голосования в Перми
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+