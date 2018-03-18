Путин после голосования рассказал, трудный ли был выбор

Президент России Владимир Путин, который уже проголосовал на избирательном участке в Москве, считает для себя успешным любой процент голосов, который дает ему право исполнять обязанности главы государства.

"Любой. Что дает право исполнять должность президента", - приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Отвечая на вопрос, трудно ли ему было сделать выбор или голосовал через не могу, президент сказал: "Почему через не могу? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю для страны".

Также Путин рассказал о планах на остаток дня - у него запланировано несколько встреч. "Рабочие. У меня сегодня пара рабочих встреч", - уточнил он.

Напомним, глава государства проголосовал на избирательном участке номер 2151, расположенном в здании Российской академии наук в Гагаринском районе Москвы. Путин регулярно голосует на этом участке.