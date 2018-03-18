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Повышение пенсионного возраста – задача власти на шестилетку? Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних заявлений представителей кабинета министров. Но если такую задачу российская власть ставит перед собой на ближайший президентский срок, то большим разочарованием окажется, что никакие проблемы этим не решить. Об этом в интервью Накануне.RU рассказал социолог Борис Кагарлицкий.
16.03.2018
общество  |  комментариев: 2
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 14


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
портреты ;  | комментариев: 3
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18.03.2018 11:35 Мск (13:35 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
Путин после голосования рассказал, трудный ли был выбор
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Владимир Путин, выборы президента-2018, голосование (2018) | Фото: пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин, который уже проголосовал на избирательном участке в Москве, считает для себя успешным любой процент голосов, который дает ему право исполнять обязанности главы государства.
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"Любой. Что дает право исполнять должность президента", - приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Отвечая на вопрос, трудно ли ему было сделать выбор или голосовал через не могу, президент сказал: "Почему через не могу? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю для страны".

Владимир Путин, выборы президента-2018, голосование(2018)|Фото: Михаил Метцель ТАСС

Также Путин рассказал о планах на остаток дня - у него запланировано несколько встреч. "Рабочие. У меня сегодня пара рабочих встреч", - уточнил он.

Напомним, глава государства проголосовал на избирательном участке номер 2151, расположенном в здании Российской академии наук в Гагаринском районе Москвы. Путин регулярно голосует на этом участке.

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18.03.2018 11:35 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
13:35 Екб


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Путин после голосования рассказал, трудный ли был выбор
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