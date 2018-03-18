Явка на выборах в УрФО на 10 утра значительно превысила показатели 2012 года

Явка на выборах в Уральском федеральном округе на 10.00 местного времени (8.00 мск) значительно превысила показатели по явке на то же время на выборах президента в 2012 году, в некоторых регионах - вдвое.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии Свердловской области, на 10.00 18 марта явка на избирательные участки региона составила 8,59% – это в два раза больше, чем на прошлых выборах президента к этому времени (в 2012 г. явка на 10.00 составила 4,8%).

"К этому часу в Свердловской области проголосовали почти 285 тысяч избирателей. Самую высокую явку традиционно показывают отдаленные территории – Таборы, Пелым, Гари. Там явка свыше 22%. В Екатеринбурге на 10 утра средняя явка составила – 5%, в Нижнем Тагиле – 9%", – прокомментировал председатель облизбиркома Валерий Чайников.

Как сообщила областная избирательная комиссия региона, явка избирателей на 10.00 в Челябинской области составила 9,05%. При этом явка избирателей в этом регионе на выборах президента РФ в 2012 году составляла 5,5%.

В Курганской области на 10:00 в голосовании приняло участие 74,тысячи человек - это составило 10,6% от общего числа избирателей региона, что на 3% больше, чем на выборах президента РФ в 2012 году.

В Тюменской области по данным на 10.00 проголосовали 16,81% избирателей. В 2012 году эта цифра равнялась 13,37% человек.

Активность избирателей в Ямало-Ненецком автономном округе на 10 часов утра составляет 92,2 тысяч человек или 24,9% от общего количества избирателей. Явка избирателей в этом регионе на выборах президента РФ в 2012 году составляла 19,94%

Председатель окружной избирательной комиссии Югры Денис Корнеев заявил журналистам, что явка в регионе по данным на 10.00 по местному времени составила 13,84% - около 152 тысяч человек. Если сравнить с выборами президента 2012 года, на это время была явка 8,68%.

Как сообщалось ранее, в Пермском крае явка на выборах президента превышает предыдущие показатели в два раза.