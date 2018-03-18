В Тюменской области ажиотаж: на избирательных участках очереди из желающих проголосовать

Жители Тюменской области активно голосуют на выборах президента РФ. Об этом в ходе брифинга журналистам рассказал председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин, сообщили Накануне.RU в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

По состоянию на 10.00 выборах президента РФ на юге Тюменской области приняли участие более 16,81% избирателей.

Лидерами по явке избирателей являются Омутинский, Аромашевский, Голышмановский районы.

"Явка в Тюменской области достаточно высока с самого утра. Явка выше, чем в 2012 г. (тогда она составляла 13%), - отметил председатель избиркома.

По словам Игоря Халина, процесс выборов в регионе проходит в нормальной, спокойной обстановке. Обращения тюменцев связаны с тем, что на участках много людей.

"Мы получили два обращения от граждан — они жалуются на очереди на избирательных участках, люди даже предлагают перейти на онлайн-голосование", - уточнил Игорь Халин.

К данному часу избирком зафиксировал и два обращения-жалобы. В одном случае жаловались на заклеенный глазок видеофиксатора в школе 63, города Тюмени. Во втором, на конфликт среди избирателей в тюменской школе 22. Оба случая не подтвердились: так, в 63 школе система видеофиксации была не установлена в принципе.

Напомним, избирательные участки будут работать сегодня до 20.00. После чего избирательные комиссии приступят к подсчету голосов. На избирательных участках сегодня также работают международные наблюдатели – из Казахстана, Польши и Германии.

Предварительные итоги голосования будут обнародованы уже в понедельник, 19 марта.