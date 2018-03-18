"Я проголосовала за…" Спикер ЗакСО Людмила Бабушкина отдала свой голос на выборах президента

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина проголосовала на выборах президента России. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента, она голосовала в Режевском городском округе на избирательном участке №165.

"Сегодня особенный день – выборы президента нашей страны. И от нас с вами, от каждого, кто сегодня приходит на избирательные участки и придет в течение дня, зависит выбор будущего России. Я хотела бы призвать – обязательно прийти и отдать голос за кандидата, которому избиратели доверяют. Жители Свердловской области никогда не оставались в стороне от важнейших политических событий. Сегодня важнейшее политическое событие. И, я думаю, родственники, друзья и сослуживцы сегодня вместе соберутся и придут на избирательные участки, отдадут свой голос за будущее своих детей, своей семьи, своей страны", - подчеркнула Людмила Бабушкина.

Председатель Законодательного собрания отметила, что по результатам на 10 часов утра жители поселка Быстринский и Режевского городского округа активно голосуют и имеют, приходя на участок, свою позицию.

"Сегодня голосование идет не только за президента, жители выбирают проекты развития городской среды, которые они считают самыми важными. И жители Быстринского не остаются в стороне, голосуют, в основном, за два проекта: за парк в поселке Быстринский и за центральный парк. Я подсмотрела немножко, некоторые выбирают парк в поселке Глинский. Сообща решение будет принято. Я много лет жила в Быстринском, и сейчас на избирательном участке мы все здороваемся, помним друг друга – это очень приятно. Я проголосовала за два парка – в поселке и в центре города, для того, чтобы жители и гости имели возможность любоваться прекрасной природой и тем ландшафтом, который будет создан", - добавила Людмила Бабушкина.

Напомним, на пост президента России претендуют восемь человек: самовыдвиженец президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский. Выборы президента России пройдут во всех 85 регионах страны.