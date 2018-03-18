10 сел на Камчатке и Чукотке показали 100%-ную явку

Жители шести сел на Камчатке и четырех - на Чукотке в полном составе пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах президента.

Явку в 100 процентов показали села на севере Камчатки - Парень, Таловка, Оклан, Ковран, Воямполка и Лесная, сообщила "Интерфаксу" председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина.

В четырех селах Чукотского автономного округа - Краснено, Хатырка, Ванкарем и Биллингс - явка также составила 100%.

Явка по Камчатскому краю на 15:00 (6:00 мск) составила 125 тыс. 812 человек, это 54,09% от общего количества избирателей в регионе (46,15% на выборах президента в 2012 году).

На Чукотке к 15:00 на избирательные участки пришли 22 тыс. 553 человека - 67,4 % (67,34 в 2012 году).

Ранее уже сообщалось, что на Дальнем Востоке отмечается рекордная явка на выборах.