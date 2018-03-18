"Выборы для меня – праздник": губернатор Тюменской области проголосовал на выборах президента

в этот день
18.03.18
11:07
В Екб.13:07
Россия не будет подписывать договор о запрете ядерного оружия
"Взбесившийся" подъемник в Гудаури покалечил людей. ВИДЕО
Из пушки по Воробьеву: приведут ли экопротесты к смене губернатора Подмосковья?
Главное
Россия выбирает главу государства

Тема дня
Повышение пенсионного возраста – задача власти на шестилетку? Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних заявлений представителей кабинета министров. Но если такую задачу российская власть ставит перед собой на ближайший президентский срок, то большим разочарованием окажется, что никакие проблемы этим не решить. Об этом в интервью Накануне.RU рассказал социолог Борис Кагарлицкий.
16.03.2018
общество  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 14


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
портреты ;  | комментариев: 3
^ Архив аналитики


Самое популярное
Минобороны наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы на параде в Волгограде
США ввели новые санкции в отношении россиян
В Кургане горел супермаркет "Метрополис"
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
"Не могу поступаться принципами!" 30 лет смелой попытке предотвратить распад СССР
"А зачем вам Ельцин-центр?": комик Руслан Белый пошутил про Екатеринбург
Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей
Минобороны показало запуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
Голосование
Следите ли Вы за дебатами кандидатов в президенты РФ?

Да, они очень интересны и содержательны

Да, но мимоходом, большого интереса не вызывают

Следил бы, если бы они шли в более удобное время

Следил бы, если бы в них участвовал Путин

Не слежу и не собирался - это постановочный балаган

Не слежу и не собирался - я против всех на этих выборах


Результаты 690

"Выборы для меня – праздник": губернатор Тюменской области проголосовал на выборах президента
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Владимир Якушев, выборы-2018 (2018) | Фото: правительство Тюменской области

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев принял участие в выборах президента России. Свой голос он отдал на участке по улице Институтской, передает корреспондент Накануне.RU.

"День выборов для меня, как и для всех тюменцев - праздник, но проведу я его на рабочем месте", – отметил глава региона и призвал земляков активнее реализовывать свое избирательное право.

"Я пришел на избирательный участок с хорошим и бодрым настроением, чтобы выполнить свой гражданский долг. Призываю всех тюменцев поступить так же. Мы выбираем президента России. От человека, который займет этот пост, зависит очень многое", – добавил Якушев.

Владимир Якушев, выборы-2018(2018)|Фото: правительство Тюменской области

Отметим, что губернатор на выходе с участка поучаствовал в фотоконкурсе "Открой свою Тюмень", а также отведал солдатской каши на площадке фестиваля "Тюменская весна" и пообщался с журналистами.

Владимир Якушев, выборы-2018(2018)|Фото: vk.com/love_tmn

Напомним, сегодня, 18 марта, по всей стране проходят выборы президента, в которых участвуют семь кандидатов: самовыдвиженец президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Другие новости по темам: владимир якушев, выборы-2018, тюмень
18.03.2018 10:40 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
12:40 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

"Выборы для меня – праздник": губернатор Тюменской области проголосовал на выборах президента
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+