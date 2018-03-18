"Выборы для меня – праздник": губернатор Тюменской области проголосовал на выборах президента

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев принял участие в выборах президента России. Свой голос он отдал на участке по улице Институтской, передает корреспондент Накануне.RU.

"День выборов для меня, как и для всех тюменцев - праздник, но проведу я его на рабочем месте", – отметил глава региона и призвал земляков активнее реализовывать свое избирательное право.

"Я пришел на избирательный участок с хорошим и бодрым настроением, чтобы выполнить свой гражданский долг. Призываю всех тюменцев поступить так же. Мы выбираем президента России. От человека, который займет этот пост, зависит очень многое", – добавил Якушев.

Отметим, что губернатор на выходе с участка поучаствовал в фотоконкурсе "Открой свою Тюмень", а также отведал солдатской каши на площадке фестиваля "Тюменская весна" и пообщался с журналистами.

Напомним, сегодня, 18 марта, по всей стране проходят выборы президента, в которых участвуют семь кандидатов: самовыдвиженец президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.