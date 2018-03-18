Тюменский студент обманул "Голос": придумал нарушения, и их опубликовали

Тюменский студент разоблачил организацию "Голос", которая позиционирует себя как "движение в защиту прав избирателей": молодой человек отправил сообщения о выдуманных нарушениях на выборах в Тюмени и Кургане, и позднее обнаружил их на "карте нарушений", передает корреспондент Накануне.RU.

"Голос" предлагает всем желающим рассказать о нарушениях в ходе выборов президента. В сообщении необходимо подробно изложить факты, имена участников событий, адреса, даты, ссылки на источники. Однако все эти подробности оказались не нужны: сообщения о выдуманных нарушениях, которые тюменец по имени Дмитрий оставил на сайте, опубликовали без проверки.

"Придумав несколько нехитрых нарушений, я попробовал разместить их на ресурсе. Логика простая: берем несуществующий факт нарушения, добавляем к нему несуществующую структуру или организацию и отправляем на сайт. Через 2-3 часа, после модерации, мы уже на сайте видим те самые нарушения, которые совершила либо давно несуществующая организация, либо ВУЗ", - рассказал молодой человек в группе "Тюмень" в социальной сети "Вконтакте".

Студент придумал четыре нарушения: о том, что руководство сети магазинов "Пчелка" в Тюмени отправляло своих работников на выборы ("Пчелки" в Тюмени не существует уже четыре года), о том, что в школе №87 детям раздавали письма для родителей с призывом прийти на голосование и отчитаться классному руководителю ("выдуманная школа, выдуманные письма, выдуманный УИК", - пояснил молодой человек), о давлении деканов медакадемии на преподавателей и сотрудников ради достижения явки 100% и принуждении сотрудников курганского спорткомплекса "Зауралец" прийти и проголосовать на выборах ("выдуманные мною факты", - добавил Дмитрий).

Все эти сообщения появились на "Карте нарушений" организации "Голос". В качестве "комментария модератора" – лишь ссылки на якобы нарушенные в приведенных случаях федеральные законы.





"По факту система "Карты нарушений" оказалась конвейером фейков. Для публикации "нарушений" не нужны факты или доказательства, достаточно фантазии и псевдонарушений. В посте скрины с пруфами, так что выводы делайте сами", - заключил студент.