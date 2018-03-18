Тюменский студент обманул "Голос": придумал нарушения, и их опубликовали

в этот день
18.03.18
11:11
В Екб.13:11
Россия не будет подписывать договор о запрете ядерного оружия
"Взбесившийся" подъемник в Гудаури покалечил людей. ВИДЕО
Из пушки по Воробьеву: приведут ли экопротесты к смене губернатора Подмосковья?
Главное
Россия выбирает главу государства

Тема дня
Повышение пенсионного возраста – задача власти на шестилетку? Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних заявлений представителей кабинета министров. Но если такую задачу российская власть ставит перед собой на ближайший президентский срок, то большим разочарованием окажется, что никакие проблемы этим не решить. Об этом в интервью Накануне.RU рассказал социолог Борис Кагарлицкий.
16.03.2018
общество  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 14


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
портреты ;  | комментариев: 3
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Минобороны наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы на параде в Волгограде
США ввели новые санкции в отношении россиян
В Кургане горел супермаркет "Метрополис"
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
"Не могу поступаться принципами!" 30 лет смелой попытке предотвратить распад СССР
"А зачем вам Ельцин-центр?": комик Руслан Белый пошутил про Екатеринбург
Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей
Минобороны показало запуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
Голосование
Следите ли Вы за дебатами кандидатов в президенты РФ?

Да, они очень интересны и содержательны

Да, но мимоходом, большого интереса не вызывают

Следил бы, если бы они шли в более удобное время

Следил бы, если бы в них участвовал Путин

Не слежу и не собирался - это постановочный балаган

Не слежу и не собирался - я против всех на этих выборах


Результаты 690

Тюменский студент обманул "Голос": придумал нарушения, и их опубликовали
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Карта нарушений, Голос (2018) | Фото: www.kartanarusheniy.org

Тюменский студент разоблачил организацию "Голос", которая позиционирует себя как "движение в защиту прав избирателей": молодой человек отправил сообщения о выдуманных нарушениях на выборах в Тюмени и Кургане, и позднее обнаружил их на "карте нарушений", передает корреспондент Накануне.RU.

"Голос" предлагает всем желающим рассказать о нарушениях в ходе выборов президента. В сообщении необходимо подробно изложить факты, имена участников событий, адреса, даты, ссылки на источники. Однако все эти подробности оказались не нужны: сообщения о выдуманных нарушениях, которые тюменец по имени Дмитрий оставил на сайте, опубликовали без проверки.

"Придумав несколько нехитрых нарушений, я попробовал разместить их на ресурсе. Логика простая: берем несуществующий факт нарушения, добавляем к нему несуществующую структуру или организацию и отправляем на сайт. Через 2-3 часа, после модерации, мы уже на сайте видим те самые нарушения, которые совершила либо давно несуществующая организация, либо ВУЗ", - рассказал молодой человек в группе "Тюмень" в социальной сети "Вконтакте".

Тюмень, Голос(2018)|Фото: vk.com/love_tmn

Тюмень, Голос(2018)|Фото: vk.com/love_tmn

Студент придумал четыре нарушения: о том, что руководство сети магазинов "Пчелка" в Тюмени отправляло своих работников на выборы ("Пчелки" в Тюмени не существует уже четыре года), о том, что в школе №87 детям раздавали письма для родителей с призывом прийти на голосование и отчитаться классному руководителю ("выдуманная школа, выдуманные письма, выдуманный УИК", - пояснил молодой человек), о давлении деканов медакадемии на преподавателей и сотрудников ради достижения явки 100% и принуждении сотрудников курганского спорткомплекса "Зауралец" прийти и проголосовать на выборах ("выдуманные мною факты", - добавил Дмитрий).

Тюмень, Голос(2018)|Фото: vk.com/love_tmn

Все эти сообщения появились на "Карте нарушений" организации "Голос". В качестве "комментария модератора" – лишь ссылки на якобы нарушенные в приведенных случаях федеральные законы.

Карта нарушений, Голос(2018)|Фото: www.kartanarusheniy.org



"По факту система "Карты нарушений" оказалась конвейером фейков. Для публикации "нарушений" не нужны факты или доказательства, достаточно фантазии и псевдонарушений. В посте скрины с пруфами, так что выводы делайте сами", - заключил студент.

Другие новости по темам: голос, нарушения на выборах, тюмень, фейки, придуманные нарушения, карта нарушений
18.03.2018 10:32 Мск | Тюмень | Евгений Иванов
12:32 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter






читать комментарии (1)
Добавить комментарий:

Тюменский студент обманул "Голос": придумал нарушения, и их опубликовали
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+