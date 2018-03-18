Пермяки сегодня голосуют активней, чем в 2012 году

Пермяки голосуют активней, чем на предыдущих выборах главы страны, передает корреспондент Накануне.RU. На 10 утра средняя явка избирателей в Пермском крае по данным региональной избирательной комиссии, составила 8,74%.

В 2012 году на выборах президента РФ к 10 утра явка была 4,07%. А явка на губернаторских выборах в сентябре 2017 года была к 10 утра 4,44%.

По данным краевого избиркома, самая высокая явка на 10 утра зафиксирована в Суксунском районе — 19,35% избирателей; в Соликамском районе - 16,12%, в Сивинском районе 14, 27%.

Пока самыми неактивными являются избиратели, проживающие в Свердловском - 5,24% и Мотовилихинском районах - 6,03% в городе Перми, в Карагайском районе также активность пока низкая - 5,78%.

В общей сложности в Пермском крае в списках избирателей - более двух млн человек, в крае работает 1844 избирательных участка. Видеотрансляция доступна на портале нашвыбор2018.рф .По данным краевого избиркома, пока жалоб по проведению выборов не поступало.