"Сегодня очень важный день": Евгений Куйвашев проголосовал на выборах президента в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на выборах президента России, которые сегодня проходят по всей стране. Как передает корреспондент Накануне.RU, он отдал свой голос в Екатеринбурге в гимназии №104.

"Сегодня очень важный день для страны, и я вас всех с этим поздравляю. Уверен, что голосование пройдет организованно", - отметил губернатор.

Евгений Куйвашев также проголосовал за объекты благоустройства. Он, также как уральский полпред Игорь Холманских, выбрал для себя три проекта из четырех. Глава Среднего Урала проголосовал за строительство набережной реки Исеть (от Куйбышева до ЦПКиО и от Малышева до Куйбышева) и за сквер у здания Оперного театра.

Добавим, по данным на 11.30 на избирательном участке 1331 в гимназии №104 всего проголосовало 1 тыс. 980 человек.

Напомним, на пост президента России претендуют восемь человек: самовыдвиженец президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский. Выборы президента России пройдут во всех 85 регионах страны.