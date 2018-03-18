Путин присоединился к россиянам, проголосовавшим на выборах президента

Владимир Путин проголосовал на президентских выборах. По данным "Интерфакса", глава государства прибыл на участок около 9.30 утра.

Президент не стал изменять сложившейся традиции: как и на выборах в 2000, 2004, 2008, и 2012 годах, он отдал свой голос в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте столицы. В этом году здесь расположен избирательный участок 2151.

Получив бюллетень, Путин удалился в кабинку. Определившись с кандидатом, он опустил заполненный документ в одну из электронных урн, стоящих на участке.

На время голосования президента доступ для других граждан не закрывался, но были введены дополнительные меры безопасности, передает "Россия-24". Жителям Гагаринского района пришлось предъявлять паспорта не только членам избирательной комиссии, но и охране.

Выборы президента России проходят сегодня, 18 марта 2018 года. Главу государства изберут на шестилетний срок всеобщим тайным голосованием.

По всей стране уже открылись 97 тыс. участковых избирательных комиссий, 3 тыс. территориальных и 85 областных. Численность избирателей, на территории Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 года составляет 108 968 869 человек, за ее пределами - 1 875 408.