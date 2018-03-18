"Настроение праздничное": глава Зауралья проголосовал на выборах президента в родном Шадринске

Глава Зауралья Алексей Кокорин принял участие в выборах президента России. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, он пришел на избирательный участок в Шадринске и одним из первых - к открытию.

Кокорин отметил, что всегда голосует в родном Шадринске, и в этот раз выполнил свой гражданский долг здесь же.

"Настроение праздничное. Я убежден, что зауральцы тоже придут на избирательные участки с хорошим настроением и сделают свой выбор. Весь сегодняшний день я проведу на рабочем месте. Наша задача - организовать процедуру голосования без происшествий. Не должно быть никаких коммунальных аварий, все должно быть четко, гладко, чтобы у зауральцев была возможность прийти и спокойно проголосовать, а потом заниматься своими делами", - подчеркнул Алексей Кокорин.

Сразу после голосования губернатор Курганской области принял участие в акции "Голос плюс" и сфотографировался со специальной рамкой.

Напомним, на пост президента России претендуют восемь человек: самовыдвиженец президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский. Выборы президента России пройдут во всех 85 регионах страны.