"Это не про наши дома": жители Екатеринбурга голосуют за проекты благоустройства

Сегодня, 18 марта, в 47 муниципалитетах Свердловской области наряду с выборами президента страны проходит рейтинговое голосование за проект благоустройства. Как передает корреспондент Накануне.RU, в Екатеринбурге горожане могут проголосовать за три из четырех проектов: набережная реки Исеть (от Куйбышева до ЦПКиО или от Малышева до Куйбышева), парк Зеленая роща и сквер у здания Оперного театра.

На УИКах схема следующая: сначала голосуют за кандидата в президенты, а уже потом - за проект благоустройства. По словам уральцев, на явку это никак не повлияет.

"В первую очередь надо выбрать президента РФ, а уже потом думать о благоустройстве города", - отмечают жители.

В основном горожане голосуют за те проекты, что расположены рядом с их домами.

"Люди активно голосуют, они заинтересованы в благоустройстве нашего города. Больше всего они заинтересованы в тех объектах, где рядом живут. В первую очередь интересует набережная Исети, да и другие не остаются без внимания. Уже 130 человек проголосовало в 104-й гимназии. Голосуют все", - отметили на участке.

Напомним, ранее свой выбор по проектам благоустройства Екатеринбурга сделал уральский полпред Игорь Холманских.