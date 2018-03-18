"Нам нельзя отступать": губернатор Челябинской области проголосовал на выборах президента России

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проголосовал на выборах президента России. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, он отдал свой голос на избирательном участке №822 в Южно-Уральском государственном медицинском университете.

"Выборы президента – важнейшее политическое событие, и принять участие в голосовании, считаю, должен каждый избиратель. Это не только гражданский долг, это очень важное, я бы сказал, драгоценное право, которое дано каждому гражданину России. Сегодня мы определяем то, как будет жить и развиваться страна в ближайшие шесть лет. Нам нельзя отступать – мы можем двигаться только вперед, чтобы быть успешными и обеспечить благополучие всем гражданам нашей страны", - подчеркнул Борис Дубровский.

В Челябинской области ровно в 8 утра заработали все 2 тыс. 305 избирательных участков. Всего подготовлено 2 млн 704 тыс. 319 экземпляров бюллетеней, из них 425 тыс. экземпляров для комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов).

Напомним, на пост президента России претендуют восемь человек: самовыдвиженец президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский. Выборы президента России пройдут во всех 85 регионах страны.