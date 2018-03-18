Тысячи тюменцев уходят с голосования с ценными призами и подарками

В Тюмени на более чем 150 площадках по всему городу проходит праздник "Тюменская весна 2018". Избиратели, которые идут на свои участки, активно принимают участие в викторинах и выигрывают ценные призы, передает корреспондент Накануне.RU.

Горожанам предлагают ответить на вопросы о знании родного края: об улицах и площадях Тюмени, зданиях, памятниках и арт-объектах, знаменитых горожанах. В качестве подарков – бытовая и кухонная техника, телевизоры, а также мобильные телефоны и конфеты.

Помимо этого, у мест для голосования проходят ярмарки местных производителей и фермерских хозяйств, а все желающие могут бесплатно угоститься солдатской кашей.

Отметим, что по данным регионального избиркома явка в Тюменской области на 10.00 утра составила 18,88%.