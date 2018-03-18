Полпред Игорь Холманских проголосовал сразу за несколько проектов благоустройства в Екатеринбурге

Полномочный представитель президента России в УрФО Игорь Холманских выбрал для себя три проекта благоустройства Екатеринбурга из четырех. Он проголосовал за строительство набережной реки Исеть (от Куйбышева до ЦПКиО и от Малышева до Куйбышева) и за сквер у здания Оперного театра, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 18 марта в 47 муниципалитетах Свердловской области, наряду с выборами президента страны, проходит рейтинговое голосование за проект благоустройства. В Екатеринбурге горожане могут проголосовать за три из четырех проектов: набережная реки Исеть (от Куйбышева до ЦПКиО или от Малышева до Куйбышева), парк Зеленая роща и сквер у здания Оперного театра.

Ранее Игорь Холманских отдал свой голос на выборах главы государства.