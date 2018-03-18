Наталья Комарова стала участником викторины "Югре – 900"

Губернатор Югры Наталья Комарова стала участником первой большой историко-краеведческой викторины "Югре – 900". Сразу после голосования за президента РФ глава региона сдала анкету волонтерам, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа.



Викторина стартовала в конце февраля. Она содержит в себе 10 вопросов, связанных с историей округа. Ответив правильно и сдав анкету, любой югорчанин имеет шанс стать обладателем квартиры, машины или других ценных призов.



"Я не скажу, что вопросы были очень сложными или наоборот – легкими. Все 10 вопросов и ответов – погружение в историю региона. Поэтому это вызвало большой интерес. Для меня, по крайней мере, семь тем были открыты, я много что сама лично прошла в этом отношении. Например, вопрос про космонавта Сергея Рыжикова. Мы узнали о нем из интернета, прочитав сайт Роскосмоса, потом мы с ним познакомились. Естественно, эта тема мне понятна, и я полагаю, что большинству из югорчан. Но, при необходимости организаторы создали условия, при которых можно ознакомиться со специальной литературой", - поделилась глава региона.



Добавим, итоги викторины будут подведены 24 марта в режиме онлайн. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте центра "Открытый регион — Югра".