"Бойкот не пройдет": уральский полпред Игорь Холманских проголосовал на выборах президента

В екатеринбургской гимназии №9 свой голос на выборах главы государства отдал полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских. Как передает корреспондент Накануне.RU, по традиции полпред проголосовал и пообщался с главой УИКа, а после ответил на вопросы журналистов.

По его словам, избирательные кампании прошли политкорректно: во всех шести субъектах УрФО было зарегистрировано в пять раз меньше нарушений.

"В целом все спокойно. Это достаточно серьезное дело. Была проведена большая работа избирательными комиссиями. Выборы - это большая ответственность для каждого", - отметил полпред.

Игорь Холманских подчеркнул, что чем больше избирателей придет на участки, тем более правильный выбор будет сделан. Что же касается бойкотирования выборов, то, по его словам, "у таких людей нет возможности победить".

"Никаких демократических ценностей для них не существует. Это очередная попытка раскачать ситуацию в стране и наши граждане не пойдут на поводу", - отметил Холманских.

Отметим, что 7 мая 2018 года у Игоря Холманских заканчивается его служба на должности полпреда. По его словам, еще есть много вопросов, которые необходимо решить.

На 9 часов утра явка в 9-й гимназии была порядка 10%. Участки открылись в 8.00 и закроются в 20.00.

Напомним, на пост президента России претендуют восемь человек: самовыдвиженец президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский. Выборы президента России пройдут во всех 85 регионах страны.