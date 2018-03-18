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портреты ;  | комментариев: 3
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"Нужно сплотиться": губернатор Югры приняла участие в выборах
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Наталья Комарова, выборы-2018 (2018) | Фото: правительство Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в выборах президента Российской Федерации. После глава региона рассказала, почему следует сделать свой выбор, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Исполнив свой гражданский долг, губернатор отметила, что на все внешние угрозы, учитывая последние международные события, Россия может ответить сплочением.

"Не первый раз мы сталкиваемся с таким положением дел. Полагаю, нужно сплотиться, и так было всегда. Народная мудрость у нас даже есть – один в поле не воин. И в годы Великой Отечественной войны все от мала до велика стояли рядок плечом к плечу. Олимпийские победы тоже добываются не просто так - тренеры, спортсмены, болельщики участвуют в том, чтобы эта победа состоялась. В этом случае, я полагаю, что мы знаем ответ на это давление – всем вместе прийти на избирательные участки, принять участие в голосовании. Каждый повлияет, и выберет сильного поддержкой народа президента", - подчеркнула Наталья Комарова.

Наталья Комарова, выборы-2018(2018)|Фото: правительство Югры

Наталья Комарова, выборы-2018(2018)|Фото: правительство Югры

Отметим, что вместе с губернатором участие в голосовании принял главный федеральный инспектор по Ханты-Мансийскому автономному округу Дмитрий Кузьменко.

"На волне нигилизма в последнее время мы стали забывать хорошие добрые традиции, проверенные годами, временем – приходить на избирательные участки семьями, с друзьями. Для нас очень важно, чтобы мы чувствовали себя вместе и в трудностях, и в радостях, а выборы президента – это действительно праздник, мы ощущаем себя единым целым российским народом. Мы выбираем руководителя, мы выбираем будущее, мы выбираем, как наше коллективное общество будем жить следующие шесть лет", - выразил мнение Дмитрий Кузьменко.

Наталья Комарова, выборы-2018(2018)|Фото: правительство Югры

Напомним, сегодня, 18 марта, по всей стране проходят выборы президента, в которых участвуют семь кандидатов: самовыдвиженец президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00.

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18.03.2018 08:23 Мск | Ханты-Мансийск | информационная служба Накануне.RU
10:23 Екб


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"Нужно сплотиться": губернатор Югры приняла участие в выборах
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