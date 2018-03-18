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Избирательные участки в Свердловской области начали работу без сбоев
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голосование, выборы 2016 (2016) | Фото: Накануне.RU

Утром 18 марта председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников доложил губернатору Евгению Куйвашеву о своевременном открытии всех 2 тыс. 541 участка для голосования на выборах президента России в муниципалитетах Среднего Урала. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.
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"Избирательные участки в Свердловской области начали работу без сбоев в 8.00 и в соответствии с регламентом будут работать до 20.00 местного времени. До начала голосования избирательной комиссией совместно с органами региональной и муниципальной власти, с правоохранительными органами была проделана вся необходимая организационная работа для того, чтобы выборы президента России прошли в Свердловской области в соответствии с законом и с соблюдением мер безопасности", - сообщил Валерий Чайников.

Стоит отметить, что сегодня на 697 избирательных участках работают КОИБы. За ходом голосования более чем на 1,5 тыс. участков можно следить онлайн.

Напомним, на пост президента России претендуют восемь человек: самовыдвиженец президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский. Выборы президента России пройдут во всех 85 регионах страны.



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Избирательные участки в Свердловской области начали работу без сбоев
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