Минкомсвязи: Перед выборами возросло количество кибератак на российские сайты

Минкомсвязи в последние дни перед выборами президента РФ зафиксировало увеличение хакерской активности и кибератак на российские сайты.

Как сообщил глава ведомства Николай Никифоров, нет сомнений в работоспособности и уровне защиты всех систем, и добавил, что, несмотря на это все специалисты были переведены на круглосуточный режим работы.

"Мы действительно определенный рост активности наблюдаем. Но мы в работоспособности и защите системы абсолютно уверены", — заявил министр.

"Атаки — постоянное явление, мы их наблюдали и раньше. Пока сложно сказать, насколько они связаны с проведением выборов. Но посмотрим. Думаю, что основной театр мы увидим во время голосования здесь, в центральной части России", — отметил Никифоров, сообщает "Интерфакс".

В возросшей активности хакеров сообщил и глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. По его словам, 17 март, в "день тишины" подвергся хакерской атаке сайт Роскомнадзора, а также интернет-издания "Лента.ру", сообщает РИА "Новости".