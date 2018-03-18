Хабаровских избирателей накормили по-президентски

Избирателям в Хабаровске, которые пришли на один из участков, предложили бесплатно попробовать завтрак президента России.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве Хабаровского края, все желающие могли оценить полезные блюда, которые готовят в Кремле — геркулесовую кашу на обезжиренном молоке с кедровыми орешками, запеченные сырники, печеное яблоко, домашний облепиховый чай и чай с лимонником.

На другом избирательном участке разместили "богатырский бутерброд", длинна которого составила почти один метр. В его составе: батон со злаками, колбаса и мясные деликатесы, адыгейский сыр и овощи, выращенные в теплице на территории Хабаровска.

Также хабаровчане могут попробовать "рацион чемпиона мира". Это диетические блюда, приготовленные из местных продуктов.