На Дальнем Востоке отмечается рекордная явка на выборах

Более 12% жителей Сахалина и около 11,7% жителей Магаданской области проголосовали в первые два часа на выборах президента РФ. Явка на Сахалине составила 12,01%, что на 5% больше показателя на выборах 2012 года.

Жители отдаленных районов Магаданской области также наиболее активны в первые часы выборов президента РФ. В регионе проголосовали 11,69% или почти 12 тыс. человек (в 2012 году 7,23% избирателей).

Явка на выборы на севере Камчатки превысила 70%. Так, в Пенжинском районе к 12 часам по местному времени проголосовало 73,79% избирателей. На Командорах явка уже составила 77,37% от общего числа избирателей, зарегистрированных в районе, сообщает "Интерфакс".

К этому времени свой голос уже отдали губернатор Чукотки Роман Копин, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, губернатор Магаданской области Владимир Печеный, губернаторы Сахалинской области Олег Кожемяко и Забайкальского края Наталья Жданова, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и председатель краевого Заксобрания Валерий Раенко.

Артист балета, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в городе Артем Приморского края.

"В моем поколении все заинтересовались выборами, прямо голосовали все скопом, обсуждали это, потому что нам не хотелось, чтобы та свобода, которая к нам пришла, изменилась", — сказал Цискаридзе. По словам артиста, после этого у него "такое отношение к выборам – сознательное", сообщает РИА "Новости".