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Повышение пенсионного возраста – задача власти на шестилетку? Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних заявлений представителей кабинета министров. Но если такую задачу российская власть ставит перед собой на ближайший президентский срок, то большим разочарованием окажется, что никакие проблемы этим не решить. Об этом в интервью Накануне.RU рассказал социолог Борис Кагарлицкий.
16.03.2018
общество  |  комментариев: 2
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 14


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
портреты ;  | комментариев: 3
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Не слежу и не собирался - это постановочный балаган

Не слежу и не собирался - я против всех на этих выборах


Результаты 685

На Дальнем Востоке отмечается рекордная явка на выборах
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бюллетень, выборы президента России 2018, кандидаты (2018) | Фото: twitter.com

Более 12% жителей Сахалина и около 11,7% жителей Магаданской области проголосовали в первые два часа на выборах президента РФ. Явка на Сахалине составила 12,01%, что на 5% больше показателя на выборах 2012 года.
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Жители отдаленных районов Магаданской области также наиболее активны в первые часы выборов президента РФ. В регионе проголосовали 11,69% или почти 12 тыс. человек (в 2012 году 7,23% избирателей).

Явка на выборы на севере Камчатки превысила 70%. Так, в Пенжинском районе к 12 часам по местному времени проголосовало 73,79% избирателей. На Командорах явка уже составила 77,37% от общего числа избирателей, зарегистрированных в районе, сообщает "Интерфакс".

К этому времени свой голос уже отдали губернатор Чукотки Роман Копин, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, губернатор Магаданской области Владимир Печеный, губернаторы Сахалинской области Олег Кожемяко и Забайкальского края Наталья Жданова, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и председатель краевого Заксобрания Валерий Раенко.

Артист балета, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в городе Артем Приморского края.

"В моем поколении все заинтересовались выборами, прямо голосовали все скопом, обсуждали это, потому что нам не хотелось, чтобы та свобода, которая к нам пришла, изменилась", — сказал Цискаридзе. По словам артиста, после этого у него "такое отношение к выборам – сознательное", сообщает РИА "Новости".



Развитие сюжета: Ранее 18.03.2018 05:01 Мск
Хабаровских избирателей накормили по-президентски

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18.03.2018 04:09 Мск | Денис Линов
06:09 Екб


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На Дальнем Востоке отмечается рекордная явка на выборах
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