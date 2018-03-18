Житель Тюменской области убил своих дочерей и покончил с собой

В Тюменской области расследуется уголовное дело об убийстве двух маленьких девочек.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Тюменской области, подозреваемый - отец детей, который после убийства покончил с собой.

Трагедия произошла в одном из домов на Трактовой улице в поселке Боровский. 16 марта там нашли двух сестер 2011 года рождения с признаками насильственной смерти и их отца 1981 года рождения. Предварительно установлено, что девочек убил отец, после чего покончил с собой.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователи назначили необходимые судебные экспертизы и допрашивают тех, кто может что-либо знать о трагедии.