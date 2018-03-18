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общество  |  комментариев: 2
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от издателя  |  комментариев: 14


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16.03.2018
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Новости
18.03.2018 03:45 Мск (05:45 Екб)
общество | В России
В России вступило в силу правило о светоотражающих жилетах для водителей
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машины, пробка, пробки, Екатеринбург (2017) | Фото: Накануне.RU

В России 18 марта вступила в силу норма в правилах дорожного движения, согласно которой, водители должены надевать светоотражающие жилеты при вынужденной остановке в темное время суток вне населенных пунктов.
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​Соответствующее постановление правительства было принято 12 декабря, в нем говорилось, что документ вступает в силу через 90 дней после его официальной публикации.

Согласно документу, водитель обязан надевать куртку, жилет или жилет-накидку с полосами из светоотражающего материала, когда решит в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости выйти на обочину или проезжую часть "при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов".

В необходимости этой нормы правительство привело данные, согласно которым за шесть месяцев 2017 года случилось 66 ДТП, когда водитель был сбит при остановке ночью за городом. Количество подобных происшествий выросло за год на 4,8%.

Как сообщает РБК, штрафовать водителей за отсутствие жилетов не будут.

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18.03.2018 03:45 Мск | Денис Линов
05:45 Екб


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В России вступило в силу правило о светоотражающих жилетах для водителей
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