ОБСЕ призвала Украину обеспечить права россиян во время голосования на выборах президента

ОБСЕ прислушалась к просьбе Москвы и направила Киеву обращение, в котором говорится о необходимости обеспечить права россиян во время голосования на выборах президента РФ на территории Украины.

Об этом сообщил член Центризбиркома России Василий Лихачев. "Руководитель миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента Ян Петерсен сказал мне, что соответствующие документы от штаб-квартиры ОБСЕ в Вене были направлены киевским властям. ОБСЕ отреагировала на наши просьбы, на наши разговоры, на наши заявления. Вышли какие-то документы, обращения о необходимости обеспечения прав и интересов граждан РФ, которые имеют право голосовать", — сказал Лихачев, сообщает ТАСС.

Ранее в МИД России заявили, что решение властей Украины не допускать граждан России в посольство и генконсульства России в день выборов президента Российской Федерации не вызывает ничего кроме возмущения. Действия беспрецедентны и не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах, заявили в МИД РФ.